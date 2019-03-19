PFDK sevkleri açıklandı

A. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A. Konyasporlu Nejc Skubic tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL /

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Atiker Konyasporlu futbolcu Nejc Skubic, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle, Galatasaray'ın da "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" ve "saha olayları" sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü futbolcusu NEJC SKUBIC'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.