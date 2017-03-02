PFDK kararları açıklandı

Beşiktaş'a 350 bin TL, Galatasaray'a ise 30 bin TL para cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 350 bin TL, Galatasaray'a ise 30 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 106,107,206 ve GÜNEY KALE ARKASI 119, 120 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. hakkında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarınca 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 417,418,419,420,421 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ADANASPOR A.Ş.'nin, 25.02.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- BURSASPOR Kulübünün, 24.02.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 24.02.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu AHMET İLHAN ÖZEK'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 25.02.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KAPALI ÜST TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BALIKESİRSPOR Kulübü idarecisi HARUN ATABAY'ın, 25.02.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- NİĞDE BLD. SPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan NİĞDE BLD. SPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NİĞDE BLD. SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ETİMESGUT BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü ALADDİN DEMİRÖZÜ'nün, 26.02.2017 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYE SPOR - MENEMEN BELEDİYE SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BUGSAŞ SPOR A.Ş. sporcusu ERBAY EKER'in, 26.02.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - BUGSAŞ SPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü sporcusu ERHAN KIRCI'nın, 26.02.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- PENDİKSPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu MUHAMMED BİRKAN TETİK'in, 26.02.2017 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. kaleci antrenörü EMRE BAYRAKTAR'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. teknik sorumlusu MEHMET ERDAL ALPASLAN'ın, 26.02.2017 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - GÖLCÜKSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR - ANKARA DEMİRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KOZAN BLD. SPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan KOZAN BLD. SPOR - CİZRESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KOZAN BLD. SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KOZAN BLD. SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KOZAN BLD. SPOR Kulübü sporcusu YUNUS EMRE ALBAYRAK'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KOZAN BLD. SPOR Kulübü sporcusu MEHMET ALİ CAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- CİZRESPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan KOZAN BLD. SPOR - CİZRESPOR Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü sporcusu ONUR NAZMİ TERZİOĞLU'nun rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan TÜRK METAL KIRIKKALESPOR - ERBAASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- BATMAN PETROL SPOR A.Ş.'nin, 26.02.2017 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - TİRE 1922 SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- DÜZCESPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - BODRUM BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü sporcusu TANER GÜRSOY'un, 26.02.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- YEŞİL BURSA A.Ş.'nin, 26.02.2017 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş. - DARDANELSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KEMERSPOR 2003 Kulübü teknik sorumlusu TUĞRUL METİN'ın, 26.02.2017 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003 - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, cezanın infaz rejimine uymaması nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ ve 6.500 TL CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR - DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - ORHANGAZİSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ORHANGAZİSPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - ORHANGAZİSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada kulüp bayrağını bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ORHANGAZİSPOR Kulübü sporcusu MUHAMMET ÇİÇEK'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ORHANGAZİSPOR Kulübü yöneticisi FATİH YÜCE'nin, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- PAYASSPOR Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan PAYASSPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 26.02.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - ELAZİZ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu OKAN SARI'nın, 26.02.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - ELAZİZ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ADANASPOR A.Ş. sporcusu SERHAT TUNÇ'un, 25.02.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ALİ RIZA ÇETİNEL'in, 27.02.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMANYURDU - DENİZLİSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- 12BİNGÖLSPOR Kulübünün, iki haftadan uzun süre teknik sorumlu bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.

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