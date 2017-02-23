PFDK Kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursasporlu futbolcu Deniz Yılmaz'a 2 maç ceza verdi.

Kararlar şöyle;

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübünün, 18.02.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ADANASPOR A.Ş.'nin, 19.02.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MARATON ÜST F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BURSASPOR Kulübü sporcusu DENİZ YILMAZ'ın, 17.02.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu Müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- DENİZLİSPOR Kulübünün, 20.02.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN H,I,J bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- SAMSUNSPOR Kulübünün, 17.02.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - MERSİN İDMAN YURDU TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN A,B,C,D,E,F, MARATON ÜST TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H, VİP ÇİF A, VİP ÇİFT B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 37.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi DENİZ COŞKUN ZEREN'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN C,D,E,F,G,H,I,J bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübü görevlisi MUTTALİP BOZCAN'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BANDIRMASPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜN A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi ÜNSAL ÇETİNKAYA'nın, 19.02.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 18.02.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın, rakip takım mensuplarına yönelik ihraç öncesi ve sonrası hakaretleri nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MANİSASPOR Kulübünün, 18.02.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi GÜRKAN ASLAN'ın, 18.02.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi TOLGA SAYIN'ın, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERCAN PAMUK'un, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu IGORS TARASOVS'un, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu NEMANJA TOMIC'in, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- 1461 TRABZON Kulübünün sporcusu ALİ KUCIK'ın, 19.02.2017 tarihinde oynanan 1461 TRABZON - ETİMESGUT BLD. SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- NİĞDE BLD. SPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan TUZLASPOR - NİĞDE BLD. SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- AYDINSPOR 1923 Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan AYDINSPOR 1923 - KARŞIYAKA Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- KARŞIYAKA Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan AYDINSPOR 1923 - KARŞIYAKA Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü yöneticisi ATİLLA GÜNEŞ, cezaya uymama nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

16- KARŞIYAKA Kulübü yöneticisi ATİLLA GÜNEŞ'in, PFDK'nın 13.10.2016 tarihli 17 sayılı toplantısında almış olduğu cezası ile ilgili yargılamanın iadesi talebinin koşulları oluşmadığından REDDİNE,

17- SARIYER Kulübü teknik sorumlusu BAHRİ KAYA'nın, 19.02.2017 tarihinde oynanan BUGSAŞ SPOR A.Ş. - SARIYER Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübü antrenörü OĞUZ DAĞLAROĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübü antrenörü OĞUZ DAĞLAROĞLU hakkında, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

18- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - OFSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü idarecisi MUHAMMET KOCA'nın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- KIZILCABÖLÜKSPOR sporcusu KERİM BÖLÜK'ün, 19.02.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- VAN B.Ş. BLD. SPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan VAN B.Ş. BLD. SPOR - ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAN B.Ş. BLD. SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAN B.Ş. BLD. SPOR Kulübü teknik sorumlusu NAMIK ALTUNSOY'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KÜTAHYASPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR - SANCAKTEPE BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Kulübü sporcusu KERAM ONAYLI'nın, 21.02.2017 tarihinde oynanan PAZARSPOR - TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- DERSİM SPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan DERSİM SPOR - DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- KEMERSPOR 2003 Kulübü teknik sorumlusu TUĞRUL METİN'in, 18.02.2017 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- DERİNCE SPOR A.Ş. kaleci antrenörü RAHMİ AVCI'nın, 19.02.2017 tarihinde oynanan DERİNCE SPOR A.Ş. - YEŞİL BURSA A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- TİRE 1922 SPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ORDUSPOR Kulübü sporcusu ÖZGEN ERDEM'in, 19.02.2017 tarihinde oynanan ORDUSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - SULTANBEYLİ BLD.SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - SULTANBEYLİ BLD.SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü yöneticisi YAŞAR GÜVENLİ'nin, 19.02.2017 tarihinde oynanan DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- MALTEPESPOR Kulübü antrenörü ŞEREF ÖZŞAN'ın, 19.02.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - MALTEPESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- GALATASARAY A.Ş. sporcusu ENDOĞAN ADİLİ'nin, 18.02.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ALİ NASİP BENLİOĞLU'nun, 19.02.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu ÖMER ÇELİK'in, 18.02.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına Karar verilmiştir.

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