PFDK Kararları açıklandı

Şanlıurfaspor'dan BERKAY CAN DEĞİRMENCİOĞLU ve Boluspor'dan MAMADOU DIARRA'ya 3'er maç ceza verildi

İstanbul-

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı son kararlar ve cezalar şöyle:

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün, 25.12.2016 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 26.12.2016 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ADANASPOR A.Ş.'nin, 24.12.2016 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI A,B BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BOLUSPOR Kulübünün, 24.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu MAMADOU DIARRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, 25.12.2016 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU - BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI E1 BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- SİVASSPOR Kulübünün, 24.12.2016 tarihinde oynanan SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN D BLOK, MARATON ÜST TRİBÜN D BLOK VE GÜNEY ALT OSMAN SEÇİLMİŞ TRİBÜN D BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 25.12.2016 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SAMSUNSPOR Kulübü başkanı İSMAİL ERKURT TUTU'nun, 24.12.2016 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 25.12.2016 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu BERKAY CAN DEĞİRMENCİOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.