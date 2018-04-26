PFDK kararları açıklandı

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica 1 maç ceza aldı

Fenerbahçe'ye bloke ve para cezası

Galatasaray idarecesi Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

İSTANBUL,()

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Antalyaspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 350 Bin TL para cezası ve Spor Toto B,C,D,E,F,G,J,K,L,M,N,O Maraton Üst Tribün H,I, MİGROS B,C,D,E,J,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi. Kurul ayrıca Galatasaray yöneticisi Burak Elmas ve Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplinin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş. idarecisi BURAK ELMAS'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü idarecisi ERKAN AHMET ÖZCAN'ın, 21.04.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu LUIS EZEQUIEL IBANEZ'in, müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE,

3- BURSASPOR Kulübünün, 21.04.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK hakkında, 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO B,C,D,E,F,G,J,K,L,M,N,O MARATON ÜST TRİBÜN H,I, MİGROS B,C,D,E,J,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YALÇIN KOŞUKAVAK'ın, 21.04.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 21.04.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kulüp temsilcisinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, kulüp medya sorumlusunun yayın toplantısına ve basın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, misafir takım seyircilerine stadyum kapasitesinin %5'i oranında yer ayrılmaması ve bilet satılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, anons sistemin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübünün, 21.04.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON A,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCSİZ OYNAMA CEZASI ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi ÜNSAL ÇETİNKAYA'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi MEHMET ZAFER YETİŞ'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi ALİ MÜLAYİM'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- SAMSUNSPOR Kulübünün, 22.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT 111,112 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, görevli olmayan kişilerin akredite alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu BESİM DURMUŞ'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi COŞKUN DENİZ ZEREN'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- DENİZLİSPOR Kulübünün, 22.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE, giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine" karar verilmiştir.