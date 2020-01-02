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PFDK kararları açıklandı

İSTANBUL / Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Denizlisporlu Modou Barrow'a 2 maç, Btc Türk Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic'e 1 maç, Gençlerbirliği futbolcuları Nadir Çitfçi'ye ve Yasin Pehlivan'a ise 2'şer maç men cezası...

SPOR 02.01.2020, 16:55
PFDK kararları açıklandı

İSTANBUL /

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Denizlisporlu Modou Barrow'a 2 maç, Btc Türk Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic'e 1 maç, Gençlerbirliği futbolcuları Nadir Çitfçi'ye ve Yasin Pehlivan'a ise 2'şer maç men cezası verdi.
PFDK'nın aldığı kararlar şöyle;
1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.12.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 203, 204 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu MODOU BARROW'un, 28.12.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 28.12.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 29.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 29.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.12.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 29.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DENİZ B, KALE ARKASI DAĞ B, C, MARATON C, D. VIP B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, tribünde spor ahlakına aykırı pankart açılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 29.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu NADİR ÇİFTÇİ'nin, 27.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu YASİN PEHLİVAN'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 28.12.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BOLUSPOR Kulübünün, 29.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VIP B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu ÜMİT KURT'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 29.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübünün, 28.12.2019 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN E, F, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

15- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 28.12.2019 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

16- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 28.12.2019 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- BURSASPOR Kulübü hakkında, 28.12.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ALTAY Kulübü hakkında, 29.12.2019 tarihinde oynanan ALTAY-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ALTAY Kulübü sporcusu İBRAHİM ÖZTÜRK'ün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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