PFDK'dan Kasımpaşalı Turgut Doğan Şahin'e 4 maç ceza

İSTANBUL /

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin'e 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası verildi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 16.05.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu TURGUT DOĞAN ŞAHİN'in, 16.05.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım taraftarlarına ve rakip takım görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübünün, 17.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 16.05.2017 tarihinde Seyrantepe Spor Kompleksinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER -B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu OKAN DERNEK'in, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 16.05.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - KASTAMONUSPOR 1966 Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 16.05.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - KASTAMONUSPOR 1966 Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ÇATALCA SPOR Kulübünün, 18.05.2017 tarihinde oynanan ÇATALCA SPOR - ERBAASPOR Spor Toto 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü LEVENT DEVRİM'in, 18.05.2017 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.