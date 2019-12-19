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PFDK'dan Garry Rodrigues'e 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Garry Rodrigues'e rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye de 24 bin TL para...

SPOR 19.12.2019, 19:10
PFDK'dan Garry Rodrigues'e 2 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Garry Rodrigues'e rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye de 24 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle: 
"1- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 14.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 13.12.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
3- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 13.12.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DENİZBANK GÜNEY ALT 120, 121, 122, DENİZBANK GÜNEY ÜST 422, 423, 424, BABA HAKKI DOĞU ALT 114, 115, 116, 117, SPOR TOTO KUZEY ALT 106, 107, 108, 109, 110, SPOR TOTO KUZEY ÜST 407, 408, 409, 410 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
5- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 15.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü hakkında, stadyuma %5'in üzerinde misafir takım seyircisi alınmasından dolayı Kurulumuza sevk edilmiş ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- GAZİANTEP FK A.Ş. tercümanı OĞUZHAN ERDOĞMUŞ'un, 15.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FK A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FK A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN A ve B nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü malzemecisi MUAMMER KAYA'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir.

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