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PFDK'dan Galatasaraylı Chedjou'ya 3 maç ceza

PFDK'dan Galatasaraylı Chedjou'ya 3 maç ceza İstanbul- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı ile disiplin sevklerini karara bağladı. Galatasaraylı Chedjou'ya 3 maçtan men cezası ile 13 bin TL para cezası verildi....

PFDK'dan Galatasaraylı Chedjou'ya 3 maç ceza

PFDK'dan Galatasaraylı Chedjou'ya 3 maç ceza

İstanbul-

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı ile disiplin sevklerini karara bağladı.

Galatasaraylı Chedjou'ya 3 maçtan men cezası ile 13 bin TL para cezası verildi. Alınan kararlar şöyle:

1-TUZLASPOR Kulübü'nün 28.12.2016 tarihinde oynanan TUZLASPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.12.2016 tarihinde oynanan TUZLASPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada, GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada, GALATASARAY A.Ş. sporcusu AURELİEN BAYARD CHEDJOU FONGANG'ın rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-TRABZONSPOR A.Ş.'nin; 29.12.2016 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü hakkında 29.12.2016 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sportif ekipmanlarında gösteri amaçlı malzemeler bulundurulması ve kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.

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