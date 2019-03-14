PFDK'dan Fırat Aydınus'a hak mahrumiyeti cezası

İSTANBUL,() - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig hakemlerinden Fırat Aydınus'a futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul ayrıca Süper Lig yardımcı hakemlerinden Yusuf Bozdağan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şöyle:

- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 10.03.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DENİZ TRİBÜNÜ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KALE ARKASI DENİZ TRİBÜNÜ A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KALE ARKASI DENİZ TRİBÜNÜ A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.03.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir müsabakada bloke edilmesine,

- Süper Lig Hakemi FIRAT AYDINUS'un, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

- Süper Lig Yardımcı Hakemi YUSUF BOZDAĞAN'ın futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir.