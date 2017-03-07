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PFDK'dan Beşiktaş'a 45 bin TL ceza

 Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü'ne 45 bin TL para cezası verdi. Alınan kararlar şöyle; 1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - SANCAKTEPE BLD.SPOR özel müsabakasında, TFF'den...

PFDK'dan Beşiktaş'a 45 bin TL ceza

 Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü'ne 45 bin TL para cezası verdi.

Alınan kararlar şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - SANCAKTEPE BLD.SPOR özel müsabakasında, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin alınmadan ve yayın sözleşmesi onaylatılmadan özel müsabaka görüntülerinin kulüp TV'sinde yayınlanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- SANCAKTEPE BLD.SPOR Kulübünün, 28.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - SANCAKTEPE BLD.SPOR özel müsabakasında, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN ERTÜRK'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü başkanı ALİ DEMİRHAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

İSTANBUL /

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