PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza

İSTANBUL () - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Çaykur Rizespor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a para cezası ile tribün blokesi cezası verdi.

Çaykur Rizespor, 140 bin TL para cezası ve tribün blokesi; Bursaspor, 110 bin TL para cezası ve tribün blokesi; Demir Grup Sivasspor, 20 bin TL para cezası ve tribün blokesi; Beşiktaş ise 260 bin TL para cezası ve tribün blokesi cezası aldı.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 21.04.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- BURSASPOR Kulübünün, 19.04.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST TRİBÜN E, MARATON ALT E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VIP ALT E nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY A, B, C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü masörü VAHİT ÜNAL'ın, 19.04.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR - OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- OSMANLISPOR FK idarecisi MEHMET DAVARCI'nın 19.04.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR - OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANASPOR A.Ş.'nin, 21.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI A, B, C, D, E, KAPALI ÜST GÜNEY A, B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 21.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün, 20.04.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, medya sorumlusunun basın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün, 21.04.2019 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün, 22.04.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."