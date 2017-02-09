PFDK ceza yağdırdı

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'e 4, Fenerbahçeli Robin van Persie'ye ise 3 maç ceza

Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş sportmenliğe aykırı hareketten 1 maç ceza aldı

Beşiktaş Yöneticisi Metin Albayrak'a da 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

Kasımpaşa 3-0 hükmen mağlup ilan edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'e 4, Fenerbahçeli Robin van Persie'ye ise 3 maç ceza verdi.

Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maç seyircisiz oynama cezası verilirken, teknik direktör Şenol Güneş de sportmenliğe aykırı hareketten 1 maç ceza aldı.

Beşiktaş Yöneticisi Metin Albayrak'a da 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK ayrıca, Kasımpaşa-Adanaspor maçında 18 kişilik kadrosunda 7 Milli takım uygunluğu bulunmayan Kasımpaşa'yı 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

PFDK kararları şöyle;

1- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, (oybirliği)

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 04.02.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. yöneticisi LEVENT NAZİFOĞLU hakkında, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oybirliği)

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 71.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle takdiren 4 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBİN VAN PERSIE'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

5- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 04.02.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

6- TUZLASPOR Kulübünün, 04.02.2017 tarihinde oynanan TUZLASPOR -SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

İSTANBUL /