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PFDK ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları açıklandı.  PFDK, Fenerbahçe'nin Şilili savunma oyuncusu Mauricio Isla'ya, Kasımpaşa maçında rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi...

SPOR 14.11.2019, 17:32
PFDK ceza yağdırdı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları açıklandı. 
PFDK, Fenerbahçe'nin Şilili savunma oyuncusu Mauricio Isla'ya, Kasımpaşa maçında rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verirken, sarı-lacivertli kulübü de aynı müsabakada taraftarlarının merdiven boşluklarını doldurması sebebiyle 50 bin TL para cezasına çarptırdı.
Galatasaray Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde sarı-kırmızılı taraftarlarının deplasman tribününde neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.
Trabzonspor'un evinde oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören milli oyuncu Abdulkadir Parmak'a ise rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men edilirken, bordo-mavili kulübe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası verildi.
PFDK ayrıca Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a, Antalyaspor maçında müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka 4'üncü hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 maçtan men cezası verdi.
PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:
1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.11.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KALE ARKASI E ve MARATON ÜST H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MAURICIO ANIBAL ISLA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, 09.11.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka 4. hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.11.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT J, KUZEY KALE ARKASI ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜN J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ABDÜLKADİR PARMAK'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi MEHMET YİĞİT ALP'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi SERTAÇ GÜVEN'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA'nın, 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- ADANASPOR A.Ş. sporcusu UTKU ŞEN'in, 10.11.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu ALİ AYTEMUR'un, 09.11.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü FIRAT GÜL'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. görevlisi FURKAN GÜZEL'in, 09.11.2019 tarihinde oynanan ALTAY-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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