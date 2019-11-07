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PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Kasım 2019 tarihli kararlarını açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada, Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşanan olaylarda yer alan Kasımpaşalı futbolcu Veysel Sarı'ya,...

SPOR 07.11.2019, 21:24
PFDK ceza yağdırdı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Kasım 2019 tarihli kararlarını açıkladı.
PFDK'dan yapılan açıklamada, Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşanan olaylarda yer alan Kasımpaşalı futbolcu Veysel Sarı'ya, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 3 maçtan men cezası verildi. Aynı müsabakada, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4 maçtan men ve 26 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 150 bin TL, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ise yine aynı nedenden 50 bin TL para cezası verildi.
Ayrıca, TFF 1'inci Lig'de oynanan Ekol Göz Menemenspor - Cesar Grup Ümraniyespor maçında, deplasman ekibinin müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı hükmen mağlup olmasına karar verildiği açıklandı.
PFDK'dan yapılan açıklama ve verilen cezaların tamamı şu şekilde:
"1- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BTC TÜRK MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI E, KAPALI C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu VEYSEL SARI'nın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. görevlisi UĞUR ZORÇELİK hakkında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu RAMAZAN KÖSE hakkında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
2- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BTC TÜRK MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN hakkında tedbire uymama eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.11.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 114, 115, GÜNEY TRİBÜN 119, 115, KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
6- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 02.11.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, resmi twitter hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET AĞAOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
9- ADANASPOR A.Ş.'nin, 02.11.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI E ve GÜNEY MARATON ÜST I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
10- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 02.11.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,
11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü antrenörü ZAFER ŞAHİN'in, 03.11.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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