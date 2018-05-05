Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...

PFDK, Beşiktaş kararını açıkladı!

İSTANBUL / Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kupa maçına çıkmayan Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve 2017 - 2018 Sezonu Türkiye...

PFDK, Beşiktaş kararını açıkladı!

İSTANBUL /

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kupa maçına çıkmayan Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine karar verdi
Kurulun aldığı kararlar şöyle;
"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;
1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,
2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,
3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,
4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE Karar verilmiştir."
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314