Petkimspor'un konuğu Final Gençlik

Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Ligde beklediği çıkışı yapamayan Akhisar Belediyespor ise Türk Telekom'la rakip olacak. Akhisar Belediye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak.
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde 15 maçta 10 galibiyetle beşinci sırada bulunan Petkimspor, yarın Final Gençlik'i ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Ligde beklediği çıkışı yapamayan Akhisar...
23 Aralık 2016 Cuma 11:09
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