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Petkimspor'un 10'uncu transferi Arda
Türkiye Basketbol Ligi'nin iddialı takımlarından Petkimspor, 10'uncu transferini Bornova Belediyespor'dan 28 yaşındaki guard Arda Doğuş Sarıbay ile anlaşarak gerçekleştirdi. Sezon öncesi Berkay Bayar ve Koray Uzunhasan'ı kadroda tutan...
SPOR 26.08.2019, 09:48
Türkiye Basketbol Ligi'nin iddialı takımlarından Petkimspor, 10'uncu transferini Bornova Belediyespor'dan 28 yaşındaki guard Arda Doğuş Sarıbay ile anlaşarak gerçekleştirdi. Sezon öncesi Berkay Bayar ve Koray Uzunhasan'ı kadroda tutan Aliağa temsilcisi, Recep Doğrusöz, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar, Tayfun Erülkü, Şahin Ekmen, Ali Işık, Umut Geçen, Patrick Rembert ve Marvin Jones'u transfer etti.
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|2
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