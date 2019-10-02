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Petkimspor Serkan Menteşe'yi kadrosuna kattı
İZMİR, () - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk adayı olarak başlayacağı sezon öncesi yeni transferlerinden Tayfun Erülkü'nün çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay parkelerden uzak kalacak olmasıyla sarsılan...
SPOR 02.10.2019, 10:51
İZMİR, () - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk adayı olarak başlayacağı sezon öncesi yeni transferlerinden Tayfun Erülkü'nün çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay parkelerden uzak kalacak olmasıyla sarsılan Petkimspor, beklemeden hamle yaptı. Aliağa temsilcisi kadrosunu 28 yaşında, 1.83 boyundaki oyun kurucu Serkan Menteşe'yle güçlendirdi. Pınar Karşıyaka altyapısından yetişip daha önce Aliağa Petkim'de de forma giyen Serkan, son iki sezon Afyon Belediyespor'da oynadı.
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