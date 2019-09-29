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Petkimspor'da Tayfun üzüntüsü
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Petkimspor, sezon öncesi Tayfun Erülkü'nün sakatlığıyla sarsıldı. Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'dan transfer edilen tecrübeli oyun kurucunun antrenmanda...
SPOR 29.09.2019, 12:34
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Petkimspor, sezon öncesi Tayfun Erülkü'nün sakatlığıyla sarsıldı. Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'dan transfer edilen tecrübeli oyun kurucunun antrenmanda çapraz bağları koptu. Bursa'da ameliyat olan Tayfun, 6 ay parkelerden uzak kalacak.
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|6
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|5
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|9
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|8
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|6
|8
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|6
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|5
|5
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|5
|5
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|O
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|6
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|5
|10
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|6
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|5
|9
|7. İstanbulspor
|6
|9
|8. Altay
|6
|9
|9. Hatayspor
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
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|7
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|6
|6
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|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
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|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
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|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
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|6
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|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
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|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
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|7
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|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
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|7
|8
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|7
|7
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
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|7
|2