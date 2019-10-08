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Petkimspor'a final tesellisi
Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı kadro oluşturan Petkimspor, final maçında Federasyon Kupası'nı kıl payıyla kaçırdı. Basketbol Federasyonu'nun her sezon öncesi TBL takımları arasında düzenlediği,...
SPOR 08.10.2019, 13:06
Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı kadro oluşturan Petkimspor, final maçında Federasyon Kupası'nı kıl payıyla kaçırdı. Basketbol Federasyonu'nun her sezon öncesi TBL takımları arasında düzenlediği, Eskişehir'in ev sahipliğindeki geleneksel organizasyonda Bornova Belediyespor'u 76-61, Anadolu Basket'i 103-54, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 86-53, Bandırma Kırmızı'yı 60-54, Akhisar Belediye Basketbol'u ise 90-89 yenerek finale çıkan Petkim, finalde Final Gençlik'e 97-95 mağlup oldu. Petkimspor, kupayı kaçırsa da lig maratonu öncesi rakiplerine gözdağı verdi.
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