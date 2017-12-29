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Petkimspor 2'de 2 peşinde

İZMİR, () TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen hafta Akhisar Belediyespor'u yenerek düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Petkimspor, yarın Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda karşılaşacak. Caferağa Spor Salonu'ndaki mücadele saat...

Petkimspor 2'de 2 peşinde

İZMİR, ()

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen hafta Akhisar Belediyespor'u yenerek düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Petkimspor, yarın Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda karşılaşacak. Caferağa Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Aliağa temsilcisi, takımdan ayrılıp Muratbey Uşak'ın yolunu tutan Antrenör Aziz Bekir'in yerine anlaşmaya varılan Okan Çevik yönetimindeki ilk sınavına çıkacak. Play-Off yarışında yara alan Akhisar Belediyespor ise Samsun BŞB Anakent'i ağırlayacak. Belediye Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak.
 

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