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Petkimspor 13'üncü galibiyet aşkına

İZMİR, ()- TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde son 12 maçını kazanarak müthiş bir seriye imza atan zirve takipçisi Petkimspor, yarın Pertevniyal Gençlik'i 13'üncü galibiyet için ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat...

Petkimspor 13'üncü galibiyet aşkına

İZMİR, ()- TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde son 12 maçını kazanarak müthiş bir seriye imza atan zirve takipçisi Petkimspor, yarın Pertevniyal Gençlik'i 13'üncü galibiyet için ağırlayacak.
Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Ligde 18 galibiyeti bulunan Petkim, 19'ar galibiyeti olan lider Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ve Nesine.com Eskişehir Basket'i 1 puan geriden takip ediyor.
Ligde bu sezon play off hedefinin uzağında kalan Akhisar Belediyespor ise saat 18.00'de iddialı rakiplerinden Acıbadem Üniversitesi'ni konuk edecek. 3 galibiyetle son sıraya demir atan Muğla Ormanspor ise saat 17.30'da başlayacak maçta lider Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında ter dökecek.

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