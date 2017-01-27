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Petkim'in konuğu Telekom

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste 8 galibiyet alan Petkimspor, yarın Türk Telekom'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 16.30'da başlayacak. Petkim, ligde 14 galibiyet, 5 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Ligde...

Petkim'in konuğu Telekom
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste 8 galibiyet alan Petkimspor, yarın Türk Telekom'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 16.30'da başlayacak. Petkim, ligde 14 galibiyet, 5 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Ligde bu sezon umduğunu bulamayan Gelişim Koleji, saat 16.00'da başlayacak müsabakada Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent'e konuk olacak. Akhisar Belediyespor ise saat 18.00'de Belediye Spor Salonu'nda Nesine.com Eskişehir Basket'i misafir edecek.

         

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