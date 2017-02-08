Petar Naumoski'nin forması emekli ediliyor

İstanbul-, Anadolu Efes, 'Forma Emekliliği' uygulamasında Aydın Örs'ün ardından efsane oyuncu Petar Naumoski'yi onurlandıracak

ANADOLU EFES, EA7 EMPORIO ARMANI MILAN'A KARŞI İSTANBUL'DAKİ YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR



Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 9 Şubat Perşembe günü 20.30'da başlayacak karşılaşmada EA7 Emporio Armani Milan'ı Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ağırlayacak. İtalyan rakibine karşı bugüne kadar Turkish Airlines Euroleague'deki tüm iç saha maçlarını kazanan Anadolu Efes, EA7 Emporıo Armanı Milan'a karşı istanbul'daki yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Abdi İpekçi Spor Salonu, çok özel bir törene ve özel bir isime ev sahipliği yapacak

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 41 yıllık tarihindeki başarılarda kilit rol üstlenmiş isimlerin onurlandırıldığı Forma Emekliliği uygulaması kapsamında, unutulmaz 7 numara Petar Naumoski'nin ismi Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki yerini alacak. Forma Emekliliği uygulaması kapsamında da Aydın Örs'ün ardından efsane oyuncu Petar Naumoski onurlandırılacak.

Kulüp partnerlerinden AND Gayrimenkul'ün ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmayı Abdi İpekçi Spor Salonu'nda takip eden basketbolseverler, Anadolu Efes - EA7 Armani Milan maçı heyecanının yanı sıra bu unutulmaz töreni yerinde izleme fırsatı da bulacak.

Özel Petar Naumoski tişörtleri satışa sunulacak

Ayrıca basketbolseverler, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki Euroleague Store'da Anadolu Efes maç formaları ve lisanslı ürünlerinin yanı sıra Petar Naumoski için özel olarak üretilen tişörtleri satın alarak ömür boyu unutamayacakları bugünü ölümsüzleştirme imkanı da bulacak.

Anadolu Efes taraftarları, Petar Naumoski hakkındaki duygu ve düşüncelerini ise sosyal medya platformları üzerinden #EfsaneNaumoski etiketiyle paylaşabilecek.