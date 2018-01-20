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Pepe ve Tosic Antalya'ya götürülmedi

Ali DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş'ın yarın akşam Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic, Antalya'ya götürülmedi. Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya kampında...

Pepe ve Tosic Antalya'ya götürülmedi

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş'ın yarın akşam Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic, Antalya'ya götürülmedi.
Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya kampında sakatlanan Tosic'in durumları belli oldu. Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadığı Pepe ve Tosic'in yerine Vida - Mitrovic ikilisine görev verecek.
Kalede her zaman olduğu gibi Fabricio oynarken sağbekte Gökhan Gönül, solbekte ise Adriano sahada olacak. Orta ikilide Atiba-Oğuzhan'a dönüş yapacak olan tecrübeli teknik adam hücum hattını Quaresma, Talisca, Babel'den oluştururken Cenk'in ayrılmasından sonra 1. santrfor konumuna yükselen Negredo takımı adına gol arayacak isim olacak.
Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve kampa girecek.
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel onbiri şöyle;
"Fabricio-Gökhan Gönül-Vida-Mitrovic-Adriano-Atiba-Oğuzhan-Quaresma-Talisca-Babel-Negredo."

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