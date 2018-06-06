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Pepe için Suudi Arabistan iddiası

ALİ DANAŞ / İSTANBUL, () Beşiktaş'ın yıldızı Pepe için Portekiz basınından Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi. Tosic'i Çin'e sattıktan sonra defans hattından başka bir oyuncuyu göndermeyi düşünmeyen siyah beyazlı takımın...

Pepe için Suudi Arabistan iddiası

ALİ DANAŞ / İSTANBUL, ()

Beşiktaş'ın yıldızı Pepe için Portekiz basınından Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi.
Tosic'i Çin'e sattıktan sonra defans hattından başka bir oyuncuyu göndermeyi düşünmeyen siyah beyazlı takımın yıldız futbolcusu Pepe için Portekiz gazetesi A Bola tarafından Suudi Arabistan takımı Al-İttihad'ın Beşiktaş'a resmi teklif yaptığı iddia edildi.  
Al-İttihad'ın Pepe için çok ciddi olduğu ve yıldız stoperi mutlaka kadrosuna katmak istediği de haberin ayrıntıları içinde yer aldı. Beşiktaş 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi vasıtasıyla iletilen teklifin Dünya Kupası sonrası değerlendirmeye alınacağı gelen bilgiler arasında.
Ancak, Pepe de tıpkı Adriano ve Quaresma gibi, Arap ülkelerinin yanı sıra Çin'de oynamayacaklarını ve Beşiktaş ile yola devam edeceklerini daha önce net bir şekilde yönetime bildirmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, Babel'in de dahil olduğu Pepe, Quaresma ve Adriano'nun satılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

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