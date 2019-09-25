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Pendikspor - Turgutluspor: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Turgutluspor, deplasmanda Pendikspor'u 3-0 yendi. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Pendikspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor'u Pendik Stadyumu'nda ağırladı. Mücadelenin...

SPOR 25.09.2019, 17:43
Pendikspor - Turgutluspor: 0-3
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Turgutluspor, deplasmanda Pendikspor'u 3-0 yendi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Pendikspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor'u Pendik Stadyumu'nda ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Turgutluspor 52'nci dakikada Mustafa Yılmaz, 63'üncü dakikada Serkan Akın ve 81'inci dakikada Ferhat Katipoğlu'nun golleri ile skoru 3-0 yaptı ve sahadan galip ayrılan taraf olmayı başardı.

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