Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
Pendikspor - Turgutluspor: 0-3
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Turgutluspor, deplasmanda Pendikspor'u 3-0 yendi. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Pendikspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor'u Pendik Stadyumu'nda ağırladı. Mücadelenin...
SPOR 25.09.2019, 17:43
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Turgutluspor, deplasmanda Pendikspor'u 3-0 yendi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Pendikspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor'u Pendik Stadyumu'nda ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Turgutluspor 52'nci dakikada Mustafa Yılmaz, 63'üncü dakikada Serkan Akın ve 81'inci dakikada Ferhat Katipoğlu'nun golleri ile skoru 3-0 yaptı ve sahadan galip ayrılan taraf olmayı başardı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Pendikspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor'u Pendik Stadyumu'nda ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Turgutluspor 52'nci dakikada Mustafa Yılmaz, 63'üncü dakikada Serkan Akın ve 81'inci dakikada Ferhat Katipoğlu'nun golleri ile skoru 3-0 yaptı ve sahadan galip ayrılan taraf olmayı başardı.
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1