Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları’nın 6’ncısı gerçekleştirildi

İSTANBUL, () - İSTANBUL Gedik Üniversitesi, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spor yolu ile topluma katılımlarını sağlamayı amaçlayan ‘Aktifiz Toplumun İçindeyiz; Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi’ projesi kapsamında Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları’nın 6’ncısını düzenledi.

Pendik Belediye Başkanlığı ve Pendik Kaymakamlığı iş birliği ile düzenlenen organizasyon, Dolayoba Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, “VI. Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunlarının temelinde her bir çocuğun farklı ancak eşit haklara sahip olduklarına, iş birliği içinde oyun ve spor faaliyetlerine katılabileceklerine ve bu şekilde gelişip güçlenebileceklerine olan inanç yatıyor. Bu inançla düzenlenen oyunlarda özel gereksinimli çocuk ve gençler akranlarıyla bir araya gelerek atletizm, bocce, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, badminton gibi spor dallarında yarıştı. Bir spor branşına katılmak için henüz hazır olmayan çocuklar ise eğlenceli fiziksel aktivite parkurlarında becerilerini sergiledi. Sporcuların yarışmalar arasındaki molalarda eğlenmeleri için de müzik ve dans etkinliklerine yer verildi” denildi.

“100 ÖĞRENCİ GÖNÜLLÜ OLARAK GÖREV ALDI”

Projeye, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden, özel eğitim sınıflarından ve özel eğitim okullarından 250 özel sporcu, ilk, orta ve liselerden 300 öğrenci ile birlikte katıldı. Oyunlarda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 100 öğrenci gönüllü olarak görev aldı.

(FOTOĞRAFLI)