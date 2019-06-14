Pehlivanlara baklavalı ziyaret

İsmail SEYMEN/BURSA, () - BURSA Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu yıl 57’ncisi düzenlenecek Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri öncesi antrenman yapan Bursalı güreşçileri ziyaret ederek, başarılar diledi.

Nilüfer Belediyesi’nce organize edilen 57. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nin heyecanı günler öncesinden başladı. 23 Haziran’da yapılacak güreşlerde yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıkacak. Güreşlere katılacak Bursalı pehlivanlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, güreşlerin yapılacağı Çalı Futbol Sahası’nda antrenman yapan pehlivanlara sürpriz bir ziyaret yaptı. Başkan Erdem, Bursalı pehlivanlarla bir araya gelerek etkinlik öncesi bilgiler aldı. Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Belediye Meclisi Üyesi Osman Uçar’ın da katıldığı ziyarette, Başkan Turgay Erdem pehlivanlara baklava ikram ederek başarılar diledi.



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