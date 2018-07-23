Pehlivanlar kozlarını Mersah’ta paylaştı

Hüseyin BOZOK / HATAY, () -

Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu (DAGGSF) tarafından düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 30 ilden 745 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir Spor Kompleksi Aba Güreşi alanında 45 kilogramlık sıkletlerin güreş müsabakalarıyla başlayan şampiyona, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sonuçlandı. Heyecan dolu anlara sahne olan şampiyonada 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 kilogramlık olmak üzere toplamda 10 ayrı sıkletten 30 sporcu madalya almaya hak kazandı. Yarışmacılara madalyaları törenle verildi.

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