Payasspor - Boluspor: 5-3
Ufuk AKTUĞ / PAYAS (Hatay) () STAT: Payas İlçe HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xxx), Cemalettin Gündoğdular (xxx), Oğuz Akyüz (xxx) PAYASSPOR: Suphi (xx) - Cuma (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 111 Oktay x), Mümin (xxx), Ömer (xx)(Dk. 96 Zafer...
Ufuk AKTUĞ / PAYAS (Hatay) ()
STAT: Payas İlçe
HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xxx), Cemalettin Gündoğdular (xxx), Oğuz Akyüz (xxx)
PAYASSPOR: Suphi (xx) - Cuma (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 111 Oktay x), Mümin (xxx), Ömer (xx)(Dk. 96 Zafer xx), Fatih (xx), Yasin (xx), Uğur (xx) (Dk. 84 Birtan xx), Furkan (xxx) (Dk. 75 Mehmet Can xxx), Aykut (xx), Fatih (xxx)
BOLUSPOR: Yavuz (xx) - Melih (xxx), Umut (xx), Mustafa Sami (xx) (Dk. 64 Hayrullah xx), Erkan (xx) (Dk. 72 Alimordan xx), Muenfuh Seth (xx), Fethi (xx) (Dk. 107 Muhammed Şura x), Mustafa Batuhan (xx), Mutlu (xx), Burak (xx), Yusuf Mert (xx) (Dk. 79 Mustafa Eskihallac xx)
GOLLER: Dk. 91 Mümin Aysever (Payasspor) - Dk. 103 Melih Oktan (Boluspor)
SARI KARTLAR: Ömer, Yasin, Uğur, Cuma (Payasspor) - Mustafa Sami, Burak Bekaroğlu, Umut, Muhammed Şura (Boluspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur eleme maçlarında Payasspor, Boluspor’u konuk etti. Normal süresi golsüz sonuçlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalar 1-1'lik beraberlikle sonuçlanınca seri penaltı atışları kullanıldı. Payasspor, penaltı atışlarında Boluspor'u 4-2 mağlup ederek turu geçti.
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