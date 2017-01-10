Passolig Kart sayısı 2,5 milyonu geçti

Sezonun ilk yarısında en çok bilet satışı yapan kulüp Beşiktaş oldu

Orhan SENCER/İSTANBUL, ()

Passolig, sezonun ilk yarısında Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e ilişkin seyirci ve gelir istatistiklerini açıkladı. 2016-2017 sezonu başlarken 2 milyon civarında olan Passolig Kart sahiplerinin sayısı, sezonun ilk yarısı sonunda 2,5 milyonun üzerine çıktı. Kulüplerin bilet satışından elde ettikleri gelirler ise bir önceki sezonun ilk yarısına göre Spor Toto Süper Lig'de yüzde 105, TFF 1. Lig'de ise yüzde 66 oranında artış gösterdi. Sezonun ilk yarısında en çok bilet satışı gerçekleştiren kulüp ise Beşiktaş oldu.

Passolig, sezonun ilk yarısına dair seyirci sayısı ve tribün geliri rakamlarını açıkladı. 2014-2015 sezonunda hayata geçirilen Passolig Kart, geride kalan 2 yıllık süre zarfında, 2,5 milyondan fazla taraftara ulaştı. Sezonun ilk yarısında Passolig Kart sayısındaki artış seyirci sayısına ve bilet sayılarına da yansıdı. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de seyirci sayısı bir önceki sezonun ilk yarısına göre yüzde 15 oranında arttı. Seyirci sayıları Süper Lig'de 1 milyon 130 binden, 1 milyon 295 bine, TFF 1. Lig'de ise 292 binden, 339 bine yükseldi.

Toplam bilet sayısı ise 2015-2016 sezonunun ilk yarısına oranla yüzde 40 arttı. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun ilk yarısında 395 bin olan toplam bilet sayısı yüzde 41 artışla 559 bine ulaştı. TFF 1. Lig'de ise 198 bin olan bilet sayısı yüzde 38 artarak 273 bine yükseldi.

BİLET SATIŞ GELİRLERİ KATLANDI

Sezonun ilk yarısı itibarıyla kulüplerin bilet satışından sağladıkları gelirde de yüksek oranda artış gerçekleştiği görülüyor. Spor Toto Süper Lig'de kulüplerin bilet satış gelirleri bir önceki sezona göre yüzde 105 oranında artarken, TFF 1. Lig kulüplerinin bilet satışı gelirleri ise yüzde 66 oranında artış gösterdi. Her iki ligde bilet satışından elde edilen toplam gelir 43 milyon TL'ye ulaştı. Geçen sezonun aynı döneminde elde edilen gelir 21 milyon TL seviyesindeydi. TFF 1. Lig'de ise geçen sezon 2 milyon 120 bin TL olan bilet satış gelirleri bu sezon 3 milyon 500 bine çıktı. Ligin ilk yarısında hazırlık maçları dahil tüm karşılaşmalarda en fazla bilet satışı yapan üç kulüp, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor olarak sıralandı. TFF 1. Lig'de ise en fazla bilet satışı yapan üç kulüp Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Göztepe oldu.

Ligin ilk yarısında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanan 19 karşılaşma toplam 335 bin seyirci tarafından izlendi. Avrupa arenasındaki maçlarda seyirci ortalaması 18 bin olarak gerçekleşti. Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş 35 bin, Atiker Konyaspor 21 bin, Fenerbahçe 19 bin, Osmanlıspor 10 bin, Medipol Başakşehir ise 4 bin 500 seyirci ortalamasıyla oynadı.

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, ligin ilk yarısına dair rakamları değerlendirerek, seyirci ve bilet sayısındaki yukarı yönlü hareketin devam etmesinin Türk futbolu açısından sevindirici olduğunu söyledi. Kazancı, "Son iki sezonda ortalama seyirci ve tribün gelirlerinde kulüplerin lehine bir artış eğilimi söz konusu. Bu artışın sezonun ilk yarısı sonunda da devam ettiğini gördük. Sezona başlarken 2 milyon civarında olan Passolig Kart sayısı 2,5 milyonu aşmış durumda. Sezon sonuna kadar bu sayının 3 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Tribün gelirleri futbolumuzun en önemi üç gelir kaleminden biri. Bu nedenle taraftarların artan ilgisi, kulüplerimiz ve futbolumuz için önemli bir değer yaratıyor. Bu ilginin daha da artması ve tribünlere daha fazla taraftarın gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.