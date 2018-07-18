Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()

Çanakale Belediyespor, pasör Cansu Aydınoğulları’nı kadrosuna kattı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi beyazlı takım son olarak geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen pasör Cansu Aydınoğulları ile anlaşmaya vardı.

İyi bir takım kurmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin, şunları söyledi:

"Kendisi daha öncede kulübümüzde oynamıştı ve biz onu bıraktığımızda hiç memnun olmamıştık. Hayırlısıyla tekrar Çanakkale’ye getiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesinde geçen sezon çok başarılı bir şekilde oynayan Cansu Aydınoğulları ile bugün kulübümüzle çalışması için sözleşmemizi imzalayacağız. Sanıyorum kendisi de Çanakkale’ye tekrar gelmekten mutlu olacaktır. Biz inşallah başarılı olacağına inanıyoruz."

25 yaşındaki başarılı pasör Cansu Aydınoğulları, Çanakkale Belediyespor’da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Aydınoğlulları, takım olarak başarılı işlere imza atacaklarını belirterek, “Gözümü dışarıya burada açtım. Çanakkale aynı zaman da benim çok sevdiğim bir şehir. Çok sevdim ve yazlığımı buraya çok yakın bir yerde aldım. Umarım bu yıl bu şehri, kulübü ve voleybolu seven insanları mutlu edecek maçlar oynarız” dedi.

Pasör Cansu Aydınoğulları, konuşmaların ardından Çanakkale Belediyespor ile 1 yıllık mukavele imzaladı.

FOTOĞRAFLI