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Partizan NIS: 93 - TOFAŞ: 80

7Days EuroCup B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan NIS'e 93-80'lik skorla mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. TOFAŞ ile Sırbistan temsilcisi Partizan NIS, EuroCup B Grubu mücadelesinde Stark Arena'da...

SPOR 08.10.2019, 23:21
Partizan NIS: 93 - TOFAŞ: 80
7Days EuroCup B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan NIS'e 93-80'lik skorla mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı.
TOFAŞ ile Sırbistan temsilcisi Partizan NIS, EuroCup B Grubu mücadelesinde Stark Arena'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz TOFAŞ, ilk periyodu 27-15 önde kapattı. 2'nci periyotta da üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, devreye 49-45 önde gitti. 3'üncü periyotta Partizan NIS farkı kapattı ve skoru eşitledi: 66-66. Son periyotta etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 93-80'lik galibiyetle ayrıldı.
TOFAŞ, EuroCup B Grubu'ndaki bir sonraki maçında 15 Ekim Salı günü İtalya ekibi Venezia ile karşılaşacak.

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