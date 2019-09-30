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Paris Saint Germain İstanbul'a geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG), İstanbul'a geldi. Fransız takımını getiren özel uçak saat 14.30 sıralarında İstanbul'a indi. PSG kafilesi,...
SPOR 30.09.2019, 15:28
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG), İstanbul'a geldi.
Fransız takımını getiren özel uçak saat 14.30 sıralarında İstanbul'a indi. PSG kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ndeki işlemlerinin ardından kendilerini otele götürecek otobüse geçti. Otobüs saat 15.00 sıralarında misafir takımın konaklayacağı otele hareket etti. Kafilede, Paris Saint Germain'in Katarlı sahibi Nasser Al Khelaifi de yer aldı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray ile Paris Saint Germain yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
- Kafilenin terminalden çıkışı
Fransız takımını getiren özel uçak saat 14.30 sıralarında İstanbul'a indi. PSG kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ndeki işlemlerinin ardından kendilerini otele götürecek otobüse geçti. Otobüs saat 15.00 sıralarında misafir takımın konaklayacağı otele hareket etti. Kafilede, Paris Saint Germain'in Katarlı sahibi Nasser Al Khelaifi de yer aldı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray ile Paris Saint Germain yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kafilenin terminalden çıkışı
- PSG Başkanı Khelaifi'nin otobüse binişi
- Futbolcuların terminalden çıkışları
- Otobüsün hareket etmesi
- Genel ve detaylar
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