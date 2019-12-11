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Paris Saint-Germain'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında bugün TSİ 23.00'te Galatasaray ile sahasında karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'in 19 kişilik maç kadrosu açıklandı. Fransız ekibinde sakatlıkları devam eden Presnel Kimpembe, Colin Dagba,...
SPOR 11.12.2019, 15:45
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında bugün TSİ 23.00'te Galatasaray ile sahasında karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'in 19 kişilik maç kadrosu açıklandı.
Fransız ekibinde sakatlıkları devam eden Presnel Kimpembe, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Angel Di Maria, grip olan Thomas Meunier ve Ander Herrera; teknik direktör Thomas Tuchel tarafından maç kadrosuna alınmadı.
Paris Saint-Germain'in 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Juan Bernat, Edinson Cavani, Choupo-Moting, Abdou Diallo, Julian Draxler, Mauro Icardi, Garissone Innocent, Thilo Kehrer, Tanguy Kouassı, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Kylian Mbappe, Keylor Navas, Neymar Jr, Leandro Paredes, Sergio Rico, Pablo Sarabia, Thiago Silva, Marco Verratti."
Fransız ekibinde sakatlıkları devam eden Presnel Kimpembe, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Angel Di Maria, grip olan Thomas Meunier ve Ander Herrera; teknik direktör Thomas Tuchel tarafından maç kadrosuna alınmadı.
Paris Saint-Germain'in 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Juan Bernat, Edinson Cavani, Choupo-Moting, Abdou Diallo, Julian Draxler, Mauro Icardi, Garissone Innocent, Thilo Kehrer, Tanguy Kouassı, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Kylian Mbappe, Keylor Navas, Neymar Jr, Leandro Paredes, Sergio Rico, Pablo Sarabia, Thiago Silva, Marco Verratti."
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