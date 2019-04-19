Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası başladı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) () - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası, 29 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla başladı.

Kleopatra Plajı'nda düzenlenen 2019 Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası için sporcular 700 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den havalandı. Sporcular, Kleopatra Plajı'ndaki hedef noktaya inmeye çalıştı. Sporcuların havadaki mücadelesini, sahildeki vatandaşların yanı sıra turistler de ilgiyle izledi.

Şampiyona hakkında bilgi veren organizasyon sorumlusu Ergun Ulu, Dünya Yamaç Paraşütleri Hedef Şampiyonası'nın birinci ayağını Alanya'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Şampiyonaya birçok ülkeden profesyonel paraşüt pilotunun katıldığını belirten Ulu, “Alanya'da bu güzel manzara ve atmosferde gelen sporcularımıza en iyi şekilde ağırlamak için uğraşıyoruz. Alanya inşallah bundan sonra dünya şampiyonaları için ev sahipliği yapar. İnşallah kazasız belasız yarışmamızı bitiririz, herkesi mutlu bir şekilde evlerine göndeririz" dedi.

Sporcuların atlayış yaptıktan sonra plajda ortasında elektronik pet bulunan noktaya en yakın inişi yapması gerektiğini kaydeden Ulu, "Her sporcu 7 uçuş yapacak. En kötü uçuşu sileceğiz. Değerlendirme 6 uçuşun toplamı üzerinde yapılacak. En az hata puanı alan sporcu birinci olacak" dedi.

Şampiyona, 21 Nisan'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışmadan genel ve detay görüntüler

- Paraşüt pilotlarından görüntüler

- Ergun Ulu'nun açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)