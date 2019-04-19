Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası başladı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) () - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası, 29 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla başladı. Kleopatra Plajı'nda düzenlenen 2019 Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası için...

Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası başladı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) () - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası, 29 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla başladı.
Kleopatra Plajı'nda düzenlenen 2019 Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası için sporcular 700 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den havalandı. Sporcular, Kleopatra Plajı'ndaki hedef noktaya inmeye çalıştı. Sporcuların havadaki mücadelesini, sahildeki vatandaşların yanı sıra turistler de ilgiyle izledi.
Şampiyona hakkında bilgi veren organizasyon sorumlusu Ergun Ulu, Dünya Yamaç Paraşütleri Hedef Şampiyonası'nın birinci ayağını Alanya'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Şampiyonaya birçok ülkeden profesyonel paraşüt pilotunun katıldığını belirten Ulu, “Alanya'da bu güzel manzara ve atmosferde gelen sporcularımıza en iyi şekilde ağırlamak için uğraşıyoruz. Alanya inşallah bundan sonra dünya şampiyonaları için ev sahipliği yapar. İnşallah kazasız belasız yarışmamızı bitiririz, herkesi mutlu bir şekilde evlerine göndeririz" dedi.
Sporcuların atlayış yaptıktan sonra plajda ortasında elektronik pet bulunan noktaya en yakın inişi yapması gerektiğini kaydeden Ulu, "Her sporcu 7 uçuş yapacak. En kötü uçuşu sileceğiz. Değerlendirme 6 uçuşun toplamı üzerinde yapılacak. En az hata puanı alan sporcu birinci olacak" dedi.
Şampiyona, 21 Nisan'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yarışmadan genel ve detay görüntüler 
-  Paraşüt pilotlarından görüntüler 
- Ergun Ulu'nun açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328