Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi CHP aday listesinde kimler var?
İşte CHP'nin Gaziosmanpaşa Belideyi Meclis...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi
Gaziosmapaşa Belediye Meclisi Ak Parti...

Para-taekwondocular Mısır'da zirvede

İSTANBUL,() Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Afrika Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 2'si altın 5 madalya kazandı.  Mısır'ın Hurghada şehrinde düzenlenen ve 28 ülkeden 108 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya 7 sporcu ile katılan...

Para-taekwondocular Mısır'da zirvede

İSTANBUL,()

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Afrika Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 2'si altın 5 madalya kazandı. 
Mısır'ın Hurghada şehrinde düzenlenen ve 28 ülkeden 108 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya 7 sporcu ile katılan Türkiye, 5 madalya kazanmayı başardı. Bayanlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ve K44 58 kiloda Gamze Gürdal altın madalyanın sahibi olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılım yolunda önemli puanlar elde etti. K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K44 61 kiloda Mahmut Bozteke gümüş madalyanın sahibi olurken aynı kiloda Ali Can Özcan bronz madalya kazandı. Bu sonuçların ardından Türkiye, takım halinde bayanlarda şampiyon olurken genel sıralamada 2'nci oldu. 

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328