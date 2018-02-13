PAOK Thessaloniki - Halkbank: 3-1

İSTANBUL, ()

SALON: Palace Spor Salonu

HAKEMLER: Sandro La Micela (İtalya), Marc Bloemhard (Hollanda)

PAOK THESSALONIKI: Pelekoudas, Terzis, Koumentakis, Takouridis, Uchikov, Martinez Gion, Konstantinidis (L) (Sakoglou, Valkiers, Stingas)

HALKBANK: Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Emre Batur, Hierrezuelo Aguierre, Hasan (L), Alperay (L) (Abdullah Çam, Loh)

SETLER: 25-16, 16-25, 26-24, 25-20

SÜRE: 117 dakika (28, 25, 33, 31)

Halkbank, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisi B Grubu beşinci maçında deplasmanda Yunanistan'ın PAOK Thessaloniki takımına 25-16, 16-25, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Ankara ekibi bu sonuçla birlikte B Grubu'nda oynanan beşinci karşılaşmalar sonunda ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Temsilcimiz, B Grubu'ndaki altıncı ve son karşılaşmasında, 28 Şubat Çarşamba günü saat 17.30'da, Almanya'nın VfB Friedrichshafen takımını TVF Başkent Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

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