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PAOK - Pınar Karşıyaka maçından notlar

Ergin KARATAŞ / SELANİK, () Pınar Karşıyaka kafilesi, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçtan önce Selanik'te geniş güvenlik önlemleri arasında kamp yaptı. Yunan polisi hem Kaf-Kaf'ın otelinde hem de antrenman yaparken PAOK Sports...

PAOK - Pınar Karşıyaka maçından notlar

Ergin KARATAŞ / SELANİK, ()

Pınar Karşıyaka kafilesi, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçtan önce Selanik'te geniş güvenlik önlemleri arasında kamp yaptı. Yunan polisi hem Kaf-Kaf'ın otelinde hem de antrenman yaparken PAOK Sports Arena'nın içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Salonda antrenmanlar ve maçtan önce özel eğitimli köpekler eşliğinde patlayıcı araması yapıldı. Yeşil-kırmızılı kafile otelden çıkarken otel çevresinde toplanan yaklaşık 30 kişilik bir grubu motosikletli polisler dağıtıp uzaklaştırdı. Maça polis eskortu eşliğinde gelen kafile, kırmızı ışıklarda durdurulmadan salona ulaştırıldı.
Karşıyaka'yı zorlu deplasmanda 50 civarında taraftarı yalnız bırakmadı. Yunanistan'a özel araçlarıyla gelen taraftarlardan bir kısmına dün akşam saldırı girişiminde bulunuldu. Taraftarların yemek yediği restoranın camlarını yumruklayan kimliği belirsiz bir grup, Karşıyakalılara ait 2 arabanın lastiklerini kesici ve delici aletlerle patlattı.
Yeşil-kırmızılı basketbolcular, maçtan bir gün önce takımın isim sponsoru Yaşar Holding'in maaşlarını yatırmasıyla moral buldu. Holding, basketbolcular, teknik heyet ve takım çalışanlarına şubat ayı içindeki maaşlarını ödeyerek moral takviyesi yaptı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, takımın yanında Yunanistan'a gelip maçı taraftarlarla birlikte izledi.
PAOK taraftarları maça fazla ilgi göstermedi. 8 bin 500 kapasiteli PAOK Sports Arena'da büyük boşluklar vardı. Takımlarını ateşli bir şekilde destekleyen ev sahibi ekip taraftarları bazı bölümlerde ülkemize yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

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