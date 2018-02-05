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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a 1 yıl men

Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a 1 yıl men
Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı.

Kişisel Instagram hesabında hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Giannakopoulos'a EuroLeague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl ceza verildi. 
Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos'un basketbol sporuna zarar veren hareketleri ve açıklamaları gerekçesiyle Türkish Airlines EuroLeague Basketball şampiyonasındaki maçların oynandığı salonlara 12 ay süreyle giremeyeceği duyuruldu.

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