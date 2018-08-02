Paletli yüzmede 3 dünya rekoru kırıldı

Paletli Yüzme Genç Milli Takımımızdan 1 gümüş, 2 bronz madalya

İSTANBUL /

İstanbul'da düzenlenen CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nın dün gerçekleştirilen üçüncü gün yarışlarında Türkiye, 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı. Ayrıca yarışlarda Rus sporculardan da 3 dünya rekoru geldi.

Beylikdüzü'nde devam eden CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nın dünkü 3. gün final yarışları bayanlar ve erkeklerde 50 metre su üstü monopalet, 50 metre su üstü çift palet, 400 metre tüp, 400 metre su üstü çift palet, 4x200 metre suüstü monopalet bayrak yarışı disiplinlerinde yapıldı.

ONUR BERKE'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Erkekler 50 metre su üstü monopalet disiplininde Onur Berke Kuyumcu 16.37 saniyeyle, Avrupa Şampiyonu olan Rus Egor Kachmashev'in ardından gümüş madalya alırken, Tuğcan Kaytar 16:61'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Erkekler 4x200 metre su üstü monopalet bayrak yarışında Tuğcan Kaytar, Yiğit Yılmaz, Yılmaz Yiğit ve Muhammed Emin Bay'dan oluşan Milli Takım'ımız 5.57.99 dakikalık derecesiyle bronz madalya aldı. Bayrak yarışında Rus takımı Avrupa Şampiyonu olurken, Yunanistan gümüş madalya aldı.

RUSLARDAN 3 DÜNYA REKORU

Rus Ekaterina Mikhailushkina, bayanlar 50 metre su üstü monopalette 17: 56 saniyelik derecesiyle birinci gelerek Dünya Rekoru kırdı. Bayanlar 4x200 metre su üstü monopalet bayrak yarışında Rus bayan takımı 6.04.05 dakikalık derecesiyle Avrupa Şampiyonu olurken aynı zamanda yeni Dünya Rekoru'na imza attı.

Rus Aleksey Fedkin, 50 metre su üstü çift palet yarışını 18:79 saniyeyle tamamlayarak altın madalya aldı. Fedkin, bu derecesiyle yeni Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.

İLK İKİ GÜNDE 5 DÜNYA REKORU KIRILMIŞTI

Şampiyonanın ilk iki gününde 5 dünya rekoru kırılmış, Türk Milli Takımı erkeklerde ve takım yarışlarında 2 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalyaya imza atmıştı.

194 SPORCU YARIŞIYOR

Yarın sona erecek olan Avrupa Şampiyonası yarışlarında 17 ülkeden 94'ü bayan, 100'ü erkek 194 sporcu yarışıyor. Yarışlar su üstü monopalet, çift palet, dip, tüp, bayrak yarışları ve açık su yarışları disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.

Katılan ülkeler: Almanya, Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan

Şampiyonanın 4'üncü gününde (bugün) havuzda son yarışlar yapılacak. Şampiyona, yarın Beylikdüzü/Gürpınar sahilinde yapılacak açık su yarışlarıyla da sona erecek.



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