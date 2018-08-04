Paletli yüzmede 14 madalya

Mustafa AKIN / İstanbul,() -

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası, 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 4 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalyaya ile 17 ülke arasında, Rusya'nın ardından en çok madalya kazanan ikinci ülke oldu. Rusya, kırılan 10 dünya rekorundan 9'una imza atarak, toplam 39 madalya ile şampiyonanın en başarılı ülkesi oldu.

Organizasyonda bayanlar ve erkeklerde 4 gün süren suüstü monopalet, çift palet, dip, tüp ve bayrak disiplinlerindeki havuz yarışlarının ardından şampiyonanın son müsabakaları dün yapılan 4x2000 metre suüstü mixed bayrak ve 6.000 metre açık su yarışları ile sona erdi.

Avrupa Şampiyonası yarışlarında 17 ülkeden 94'ü bayan, 100'ü erkek 194 sporcu katıldı. TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'nda 7 bayan, 9 erkek sporcu mücadele etti.

ERKEKLERDE 4 ALTIN 6 GÜMÜŞ, 4 BRONZ MADALYAYA

2017'de Gençler Dünya Şampiyonu olan Milli sporcu Muhammed Emin Bay'dan 4 altın madalya geldi. Bay, 400 metre, 800 metre ve 1500 metre suüstünde, 6.000 metre açık su yarışında 4 kez Avrupa şampiyonu oldu. Paletli Yüzme Genç Milli Takımın başarılı sporcularından Tuğcan Kaytar 100 ve 200 metre suüstünde gümüş, 50 metre suüstünde bronz madalya alırken, bir diğer sporcu Onur Berke Kuyumcu, 50 metre suüstü, 100 metre tüpte gümüş, 100 metre suüstünde Türkiye'ye bronz madalya getirdi. 50 metre dip yarışında Yiğit Yılmaz, gümüş madalya kazandı.

Bayrak yarışında 4x50 suüstü mixed yarışında gümüş madalya kazanan Milli Takım, erkeklerde 4x100 ve 4x200 suüstü bayrak yarışında bronz madalya aldı.

10 DÜNYA REKORUNDAN 9'UNA RUSLAR İMZA ATTI

CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası, 9'unu Ruslar'ın kırdığı 10 dünya rekoruna sahne oldu. Bayanlarda Rusya'dan Ekaterina Mikhailushkina, 50, 400 ve 800 metre suüstünde, Alman Johanna Schikorak, 1500 metre suüstünde yeni dünya rekorlarının sahibi oldu. Erkeklerde Rus Aleksey Fedkin'den 50, 100 ve 200 metre suüstünde 3 yeni dünya rekoru geldi. Bayrak yarışlarında bayanlarda Rus Milli Takımı, 4x100 ve 4x200 metre suüstünde dünya rekoru kırdı. 4X50 suüstü mono palet mixed bayrak yarışında Rus Milli Takımı yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

TÜRKİYE, ŞAMPİYONANIN EN ÇOK MADALYA ALAN 2'NCİ ÜLKESİ OLDU

Ülkeler arası madalya sıralamasında bayanlar ve erkeklerde Rusya 21 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 39 madalya ile şampiyonanın en başarılı ülkesi oldu. 2'nci sırada Türkiye geldi. Ay-yıldızlı ekip 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz, toplamda 14 madalya ile Avrupa şampiyonasının en çok madalya alan ikinci ülkesi oldu. Macaristan 1 altın, 4 gümüş, 7 bronz olmak üzere 12 madalyayla üçüncü ülke oldu.

TSSF BAŞKANI ÖZEN: "TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şunları söyledi: "Bu prestijli şampiyonaya ev sahipliği yapma fırsatı veren CMAS Başkanı Sayın Anna Arzhanova'ya, yarışmaları ilk günden bugüne yakından takip eden CMAS Spor Komitesi Başkanı İlias Xiarchos ve CMAS Paletli Yüzme Teknik Komisyon Başkanı Michel Gaunard'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Genel Müdürlüğü'müze, İstanbul Valiliği'mize ve Belediyemize, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize, Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Belediyemize, sponsorlarımıza basınımızın değerli kuruluşlarına, başarılı organizasyonumuzun değerli çalışanlarına önemli desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.

Katılımcı ülkeler Almanya, Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Paletli Yüzme Genç Milli Takımımız, Ukrayna ve Yunanistan'ın değerli sporcularına, antrenörlerine ve yöneticilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Umarız, Avrupa Şampiyonluğu organizasyonumuz, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuz ve ülkemizin konukseverliği sizlerin hayatında güzel izler bırakmıştır. Yeni bir Uluslararası organizasyonda sizleri burada görmek ve başarılarınızı tekrar ülkemizden dünyaya duyurmak için sabırsızlandığımı belirtmek isterim."

Yarışma sonuçlarını değerlendiren Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Özgür Alemdar ise "Gerçekten hem kırılan rekorlar, hem ülkemizin elde ettiği muhteşem başarılar açısından son derece başarılı bir Avrupa şampiyonası organizasyonuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Milli sporcularımızın aldığı madalyaların mutluluğu ve sevinç gözyaşlarına ortak olmanın gururunu yaşadık. Onlarla ne kadar övünsek azdır. Kendilerini kutluyorum ve onlarla gurur duyuyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)