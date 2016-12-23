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"Palandöken Olimpik Kış Festivali'ne hazır"

TÜRKİYE'de ilk defa düzenleyecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için Erzurum'da incelemelerde bulunan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) delegesi Christer Weiss, "Çok etkilendim. Palandöken hazır"...

"Palandöken Olimpik Kış Festivali'ne hazır"
TÜRKİYE'de ilk defa düzenleyecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için Erzurum'da incelemelerde bulunan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) delegesi Christer Weiss, "Çok etkilendim. Palandöken hazır" dedi.
Alp disiplini müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan Palandöken Kayak Merkezi'de yaptığı incelemeleri bitiren Christer Weiss, "Burada gerçekten muhteşem bir kayak alanı yaratacak potansiyele sahipsiniz" diye konuştu. Türkiye’ye daha önce de yarışlar için geldiğini belirten Weiss, şöyle devam etti:
"Buradaki tesisler, Avrupa’dakilerle kıyaslanabilir seviyede. Çok ciddi bir kış sporları alanı yaratabilecek potansiyeliniz var. Avrupa’nın en iyi kayak merkezlerine sahip Norveç, Fransa gibi ülkelerle Türkiye’yi karşılaştırdığımızda çok büyük bir fark göremezsiniz. Onlar bu işi yıllardır yapıyorlar ama Türkiye'de onların seviyesinden çok uzakta değil. Festival öncesinde yapılması gereken birkaç ufak nokta daha var ama bunlarda kısa sürede tamamlanacak konular. Onlar da bittiğinde Erzurum, EYOF 2017 için yüzde 100 hazır olacak."

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