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Palandöken'de 'Koç Spor Fest' heyecanı

Zafer KUMRU/ ERZURUM,() - KOÇ Holding'in, üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturan gençlik festivali Koç Spor Fest Kış Oyunları finali bugün Palandöken'de başladı. Koç Holding'in 2006'da başlattığı Türkiye'nin...

Palandöken'de 'Koç Spor Fest' heyecanı

Zafer KUMRU/ ERZURUM,() - KOÇ Holding'in, üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturan gençlik festivali Koç Spor Fest Kış Oyunları finali bugün Palandöken'de başladı.
Koç Holding'in 2006'da başlattığı Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonunun ilk etabı Kayseri Erciyes'te gerçekleşti. Polat Rosert ve Sway Hotellere ait pistlerde yapılacak Kış Oyunları'nın Palandöken'deki finalinde, 40 üniversiteden yaklaşık 400 üniversiteli sporcu yarışıyor. Üç gün sürecek müsabakalarda gençler şampiyon olmak için mücadele verecek. Kayak ve Snowboard Türkiye Şampiyonaları ile Snowboard Cross ve Ski Cross müsabakalarına ev sahipliği yapacak Palandöken’de eş zamanlı olarak kayak ve snowboard tutkunu tüm üniversitelilerin katılabileceği ‘Açık yarışlar’ da düzenleniyor.
Bugüne kadar 34 şehirde 35 üniversiteyi ziyaret eden Koç Spor Fest’in Kış Oyunları müsabakaları için Palandöken’de bulunmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Koç Holding Kurumsal Marka Müdürü Okyar Tuncel, "'Palandöken, yılın 6 ayı kayak için elverişli ortamıyla sadece ülkemizin değil, Avrupa’nın sayılı kış sporları merkezleri arasında gösteriliyor. Bu sene yarış programımıza eklediğimiz Snowboard Cross ve Ski Cross mücadeleleri için uygun modern pistleri ve gelişmiş teknik alt yapısıyla, sporcular için en üst seviyede bir yarış ve etkinlik deneyimi sunuyor. Bu yıl Palandöken’de bir ilki gerçekleştirmenin de heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl takvime eklenen Kış Oyunları kapsamında, bu yıl ilk kez gece yarışları düzenliyoruz. Kayak ve Snowboard Paralel Slalom yarışları, Palandöken’in bize sunduğu teknik imkanlar sayesinde ışıklandırılmış pistlerde gerçekleşecek. Bu yıl 12’nci kez gerçekleşen Koç Spor Fest’in Kış Oyunları için Palandöken’de bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

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