Palandöken'de heyecan devam ediyor

Turgay İPEK / ERZURUM, ()-

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde dün başlayan Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışlarının 2'nci günü yapılan yarışlarla sürdü.

Palandöken'de bulunan Dedeman Otel'in önündeki pistte düzenlenen yarışların 2'nci gününde erkeklerde Türkiye kadınlarda ise İranlı sporcu birincilik elde etti. İranlı kayakçıların başarılı olduğu yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, İran, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 8 ülkeden 70 sporcu katılıyor. Yarışların ilk gününde erkeklerde Türkiye adına yarışan Hırvat asıllı milli kayakçı Tiriel Luka Abramovic bugünde birinciliği bırakmadı. Kadınlarda ise ilk gün dördüncü olan Sıla Kara bugünkü yarışlarda ikinci oldu.

Organizasyonun ikinci gününde dereceye giren sporcular şunlar:

ERKEKLER:

1- Tiriel Luka Abramovıc (Türkiye)

2- Seyed Morteza Jafari (İran)

3- Shemshakı Porya Saveh (İran)

KADINLAR:

1- Atefeh Ahmedi (İran)

2- Sıla Kara (Türkiye)

3- Forough Abbasi (İran)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışlardan çekilen detay

-Drone görüntüleri

Haber: Turgay İPEK / Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()



