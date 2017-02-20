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Özköylü'den hakem Özkalfa'ya tepki: Hakkımı helal etmiyorum

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, Mersin İdmanyurdu maçı hakemi Tolga Özkalfa’ya tepki göstererek, hakkını helal etmediğini söyledi. Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Mersin İdmanyurdu ile oynanan mücadeleyi değerlendirdi....

Özköylü'den hakem Özkalfa'ya tepki: Hakkımı helal etmiyorum
SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, Mersin İdmanyurdu maçı hakemi Tolga Özkalfa’ya tepki göstererek, hakkını helal etmediğini söyledi.
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Mersin İdmanyurdu ile oynanan mücadeleyi değerlendirdi. Özköylü, kazanmak zorunla oldukları bir maçın 70 dakikasını 10 kişi oynamanın kolay bir durum olmadığını anlatırken, şöyle dedi:
"Oyuncularımız ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koydu. Rakibe pozisyon vermedik, kazanabileceğimiz bir maçtı. Kendi evimizde taraftarlarımızın önünde oynadığımız mücadelenin ilk 20 dakikası benim için hayal kırıklığı oldu. Daha baskılı bir takım bekliyordum, bunu da oyuncularımla konuşmuştum. Kırmızı kart bizi kendimize getirdi. Her şeye rağmen bir puanı kurtarabildik. Rakiplerin kayıp yaşadığı haftada biz bir puan aldık."
Mersin İdmanyurdu maçı hakemi Tolga Özkalfa’nın 2 aydan bu yana görev yapmadığını anlatan Özköylü şöyle devam etti:
"2 aydır görev almayan Tolga Özkalfa’nın maçı nasıl yönettiğini stadyumda ve gerekse ekranları başında maçı izleyen herkes gördü. Bu ülkede doğruyu söyleyenleri dokuz köyden kovuyorlar. 1 metre dışarıda olan pozisyonu içeriye taşıyarak penaltı çalıyorsun, sonrada ‘Hakkınızı helal edin, ben yanlış yaptım’ diyerek gideceksin. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bu olayın Samsunspor’a verdiği zararı kim karşılayacak. Hakeme bir şey olmaz. Çok çok 1 ay daha dinlendirilir. Kimseye hakkımı emanet etmiyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum."

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