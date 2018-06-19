Özkan Sümer: "Transferde ihmalci değiliz, hızlıca çözmeye çalışıyoruz"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transferde ihmalci bir durumlarının söz konusu olmadığını belirterek, “Şu anda sadece boşalan yerlerin tamamlanması önceliğimiz. İhmalci bir halimiz yok. Hızlıca çözmeyece çalışıyoruz” dedi.

Özkan Sümer, 2018-19 sezonu öncesi transfer çalışmaları ve geleceğe yönelik Doğan Haber Ajansı’na () açıklamalarda bulundu. Transferde önceliklerinin takımdan ayrılan oyuncuların yerlerine takviye yapmak olduğunu belirten Sümer, “Transferde şu anda sadece boşalan yerlerin tamamlanması önceliğimiz. Bu da tabi sadece oyuncunun mevkii niteliği değil, hem malliyeti, hem de yararlılık değeriyle ilgili düşünülen bir konu. Transfer çalışmalarımız devam ediyor ama netice bakımından net bir durum söz konusu değil. İhmalci bir halimiz yok. Hızlıca çözmeyece çalışıyoruz ama kolay değil” diye konuştu.

“TRANSFERDE FAZLA SEÇENEĞİMİZ YOK”

Transferde çok fazla seçeneklerinin bulunmadığını kaydeden Sümer, “Bugünkü şartlarda yeterlilik dikkate alınırken, geleceğe yönelik de bir takım imkanlar kullanılmaya çalışılacak. Fakat imkanlar bakımından çok fazla seçeneğimizin bulunduğu söylenemez. Takımımızın şu anki zor şartları aşabilecek yeterlilikte olabilmesi benim için tatmin şeklidir. Taraftarımızın da bu bilinçte ve duyarlılıkta mevcut şartlarda takımı destekleyerek katkı yapacağına inanıyorum” diye konuştu.

“DAMİEN DA SİLVA BUGÜN RESMİYET KAZANMAZ”

Özkan Sümer, transfer görüşmesi için dün gece Trabzon’a gelen savunma oyuncusu Damien Da Silva ile de görüşmelerin devam ettiği kaydederek, “Da Silva ile de görüşülüyor ama bugün resmiyet kazanmaz. Karşılıklı olarak teklifler sunulacak sonra değerlendirme yönünde bir sürece girilecek” ifadelerini kullandı.

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