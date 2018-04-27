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Özkan Sümer: "Transfer yasağının kalkması bizi rahatlattı"

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () - TRABZONSPOR Başkan Danışmanı ve Futbol Koordinatörü Özkan Sümer, transfer yasağının kaldırılmasının kendilerini rahatlattığını söyledi. Özkan Sümer, FIFA'nın, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250...

Özkan Sümer: "Transfer yasağının kalkması bizi rahatlattı"

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () - TRABZONSPOR Başkan Danışmanı ve Futbol Koordinatörü Özkan Sümer, transfer yasağının kaldırılmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.
Özkan Sümer, FIFA'nın, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro'luk taksidinin Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle verilen transfer yasağının kaldırılmasının gelecek dönem için ellerini güçlendirdiğini belirtti.
Sümer, Doğan Haber Ajansı’na () yaptığı açıklamada yasağın kalkmasının kulübü rahatlattığını ifade ederek, "Transfer yasağı bizi rahatlattı. Elimizi güçlendirdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte transferde tercihlerimiz de ona göre değişecek" dedi.
"CASTİLLO İÇİN HENÜZ KARAR VERMEDİK"
Sümer, sakatlığı bulunan ve izin alarak ülkesine giden Fabian Castillo ile ilgili olarak ise "Sakatlığı bulunuyordu. Doktor raporlarına göre de bu sezon faydalanamayacağımız bir oyuncu.  Sezonun da sonuna geldiğimiz için o nedenle izin verdik. Castillo'nun gönderilmesi konusunda da henüz bir tespitimiz yok. Alınan, gönderilen oyunculara göre bir belirleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

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